هكذا يتم فتح حساب بالعملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لأصحاب المهن غير التجارية

كشف بنك الجزائر في تعليمة له عن كيفية حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية. وتوزيع إيرادات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية.

وحسب التعليمة يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. أن يفتح لدى البنوك حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة للتاجر. وحساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية.

ويمكن فتح حساب لكل عملة قابلة للتحويل الحر التي تسجل بها المعاملات. وحسب المادة 3 لا يسمح لحساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية أن يسجل أرصدة.

ويحق لأصحاب حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية تسجيل في هذا الحساب. كامل ناتج إيراداتهم لصادرات السلع والخدمات كليا أو جزئيا في الآجال القانونية وكذا التسبيقات على إيرادات الصادرات.

في حين تحول الى الدينار الجزائري إيرادات الصادرات غير الموطنة. وتلك التي تم ترحيله خارج الآجال القانونية. ولا يقبل السحب النقدي من هذه الحسابات الا على وجه الاستثناء.

كما لا يقبل السحب النقدي من هذه الحسابات الا على وجه الاستثناء. وتشير المادة 6 أنه تسجل إيرادات صادرات السلع والخدمات المرحلة من طرف اي شخص تاجر. في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة.

حساب العملة الصعبة للتاجر مخصص لتسجيل العمليات المتعلقة خصيصا بنشاط التاجر. تحدد كيفيات التسيير والتسجيل المقبولة في حساب العملة الصحبة للتاجر كما يلي:

في جانب الدائن

-كل مبلغ مرحل بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بكل حرية يمثل إيرادات تصدير السلع والخدمات. -كل مبلغ آخر بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بكل حرية مرحل من الخارج يشكل إيرادات بالعملة الصعبة. لا تندرج ضمن النقطة المشار اليها سابقا.

-كل تحويل من حساب بالعملة الصعبة أو من حساب بالدينار الجزائري القابل للتحويل لشخص طبيعي أو معنوي. -كل تحويل من حساب آخر بالعملة الصبة للتاجر لنفس صاحب الحساب.

-كل مبلغ بالعملة الصعبة القابلة للتحويل يمثل التسديد الكلي أو الجزئي لوسائل دفع خارجية. والتي تم سحبه سابقا من نفس الحساب. ويخضع أي قيد آخر في الجانب الدائن لرأي بنك الجزائر.