هكذا يتم قبول وانتقاء المترشحين في مسابقة توظيف الأساتذة

أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة التقيد الصارم بمعايير الانتقاء المعتمدة في مسابقة التوظيف. كما هو منصوص عليه في القرار الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن عملية الانتقاء ترتكز أساسًا على تنقيط الخبرة المهنية. ومدى ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المعنية. وذلك وفق معايير موضوعية ومضبوطة.

وفي هذا السياق، تُنقّط ملاءمة مؤهلات التكوين بعلامة تتراوح بين 0 و13 نقطة. موزعة على محورين أساسيين. يتمثل المحور الأول في تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة. حيث يمنح للمترشح تنقيط يتراوح بين 0 و 6 نقاط. وتُرتّب تخصصات المترشحين في بعض المواد حسب الأولوية.

أما المحور الثاني فيتعلق بـ مسار الدراسة أو التكوين. ويُنقّط من 0 إلى 7 نقاط، اعتمادًا على المعدل العام المحصل عليه في جميع سنوات المسار الدراسي. أو التكويني المتوج بالمؤهل أو الشهادة.

ويُمنح تنقيط نقطة واحدة للمترشح الذي يتراوح معدله العام بين 10.50 و10.99، ونقطتان لمن كان معدله بين 11 و11.99، وثلاث نقاط لمعدل بين 12 و12.99. وأربع نقاط لمعدل بين 13 و13.99، وخمس نقاط لمعدل بين 14 و14.99. وست نقاط لمعدل بين 15 و15.99، في حين يُمنح 7 نقاط كاملة لكل مترشح يساوي أو يفوق معدله العام 16 من 20.

بالنسبة لخريجي المدارس العليا

أوضحت الوزارة أن خريجي المدارس العليا المتخصصة والمدارس الوطنية للتعليم العالي يُمنحون نقطتين إضافيتين، فيما يحصل الأوائل في دفعات مؤسسات التكوين العالي على نقطة إضافية واحدة.

تنقيط الحاصلين على شهادة الماجستير

أما الحاصلون على شهادة الماجستير، فيتم تنقيطهم حسب تقديراتهم العلمية على النحو التالي:

3.5 نقاط لتقدير مقبول

4.5 نقاط لتقدير قريب من الحسن

5.5 نقاط لتقدير حسن أو مشرف

7 نقاط لتقدير حسن جدا أو مشرف جدا

التكوين المكمل والشهادات الأخرى

يتم منح نقاط إضافية للتكوين المكمل في نفس التخصص، بحد أقصى نقطتين، على أساس 0.25 نقطة لكل سداسي دراسي أو تكوين مكمل مرتبط بالمهام المطلوبة للرتبة.

الأشغال والدراسات المنجزة

وتُمنح نقطة إضافية واحدة كحد أقصى للأبحاث أو الدراسات المنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية، بمعدل 0.5 نقطة عن كل إصدار.

الخبرة المهنية

تمنح الخبرة المهنية للمترشح من 0 إلى 6 نقاط، وفق طبيعة الوظيفة ومكان اكتساب الخبرة كما يلي :

-نفس المنصب أو منصب معادل ضمن قطاع التربية الوطنية: نقطة واحدة لكل سنة، حتى 6 نقاط.

-مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى بمستوى معادل: نقطة واحدة لكل سنة، حتى 4 نقاط.

-مناصب مختلفة ضمن القطاع: نقطة واحدة لكل سنة، حتى 3 نقاط.

-مؤسسات أو إدارات أخرى بمستوى مختلف: 0.5 نقطة لكل سنة، حتى 2 نقطة.

-المؤسسات الخاصة للتعليم: 0.5 نقطة لكل سنة، حتى 2 نقطة.

تاريخ الحصول على الشهادة

يتم احتساب النقاط على أساس 0.5 نقطة لكل سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة، بحد أقصى 5 نقاط.

وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن هذه المعايير تهدف إلى ضمان مصداقية المسابقة، واختيار الكفاءات الأكاديمية والمهنية المؤهلة بشكل عادل وموضوعي، مع مراعاة الخبرة والتفوق العلمي والقدرات الشخصية للمترشحين.