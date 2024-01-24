هكذا يتم مساعدة المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية صعبة

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن مساعدة المؤسسات الاقتصادية العمومية. التي تواجه وضعية صعبة سيكون “حالة بحالة” و”حسب خصوصية كل نشاط”.

وقال الوزير في تصريحات إعلامية، إن “التدابير السابقة التي اتخذت لمساعدة بعض المؤسسات تمت بعد دراسة وضعية كل مؤسسة أو مركب صناعي على حدى”. وبنفس الشكل ستتخذ الإجراءات اللازمة اليوم”. مشددا على أن “الإجراء سيكون حالة بحالة وحسب خصوصية نشاط كل مؤسسة”.

وأكد عون أن تنظيم بعض المؤسسات حاليا وطريقة نشاطها لا يسمح لها بمواجهة احتياجات السوق ومن ثمة لا يسمح لها بمواجهة الصعوبات.

وقدم مثالا لمؤسسة عرفت وضعية صعبة و تمكنت من تجاوزها، ويتعلق الأمر بالمجمع العمومي لصناعة وإصلاح السفن “ايكوراب” ببوهارون. الذي “حقق انتعاشا بعد الضائقة المالية الصعبة التي واجهها خلال السنوات الأخيرة بفضل خطة عمل ناجعة سطرها مسيروه”.

وتعهد عون بمواصلة دعم و مساعدة مجمع “ايكوراب” الذي “يتوفر على قدرات كبيرة”. داعيا المسؤولين عليه إلى مضاعفة الجهود لأن “لمنتجاته مكانة مضمونة في السوق المحلية”، كما قال.