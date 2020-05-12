هكذا يتم مناقشة أطروحة الدكتوراه في ظل الاجراءات الوقائية من كورونا

حددت جامعة الجزائر 2، تدابير خاصة للمقبلين على مناقشة أطروحة الدكتوراه، في ظل الاجراءات الوقائية من جائحة كوورنا.

وحسب بيان للجامعية، فإن التدابير الواجب اتخاذها لتنظيم المناقشات، حددت كما يلي:

تجري المناقشة حضوريا وفي جلسة مغلقة، بحضور المعنيين فقط “المرشح واللجنة”.

ضرورة احترام تدابير الوقاية الصارمة، “القناع والكمامة”، أو التباعد الاجتماعي، وتعقيم القاعة، مع الامتناع الكلي عن احضار أوتنظيم أي إكراميات.

ضرورة معالجة الحالات التي عادت جميع تقاريرها وكانت ايجابية، وذلك بتحديد تواريخ المناقشة في أقرب الاجال، بالتشاور مع المشرف واللجنة والطالب وتحرير اعلان ونشره في موقع الجامعة.