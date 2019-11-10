هكذا يتم نقل القناطير من اللحوم داخل صناديق السيارات و”الفراڤن”!

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 300 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسب بيان ذات الهيئة، فقد كانت اللحوم موجهة للتسويق بعاصمة الولاية، للمتاجرة فيها دون توفرها على شروط الحفظ والنقل والنظافة.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال معلومات، تفيد بوجود شخصين، يقومان بنقل اللحوم الحمراء للمتاجرة فيها، مع إنعدام الحفظ والنقل والنظافة.

وحسب البيان، يتم نقل اللحوم، باستغلال الساعات الأولى للصباح الباكر التي تقل فيها الحركة لغرض التمويه عن نشاطهم غير الشرعي.

وبعد مراقبة تحركات المشتبه فيهما، تمكن الأمن من توقيف سيارتين، الأولى “هيونداي أتوس”، والثانية “رونو طرافيك”، بأحد أحياء عاصمة الولاية.

وبعد تفتيش المركبتين، تم ضبط كميات متفاوتة من اللحوم الحمراء، وكذا الأحشاء الغير صالحة للإستهلاك البشري.

وقد بلغ مجموع المحجوزات 308 كلغ من الحوم حمراء غير مختومة وغير صالحة للإستهلاك البشري، أحشاء بقر، 4 أرجل بقر.

كما تم خلال نفس العملية، حجز رأس بقر، 4 أرجل خروف، رأس خروف.

وقد تم إتلاف اللحوم بالمذبح البلدي، بحضور الطبيب البيطري التابع للمكتب البلدي للصحة.

في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطان في هذه القضية.