هكذا يتم نقل جثامين الجالية بعد إلغاء عقود التأمين

أصبح اليوم إلزاماعلى الجالية في الخارج، دفع تكاليف نقل الجثامين من حسابهم الخاص،منذ إنهاء شركة تأمين أماناعقود نقلهم إلى الجزائر.

وهذا ما دفع بالمهاجرين الإستعانة بالجمعيات الخاصة، في نقل وتسريع الاجراءات.

ألغت في 31 ديسمبر المنصرم شركة تأمين أمانا كل عقود نقل جثامين الجالية إلى الجزائروضعية دفعت بالمهاجرين للبحث عن البديل.

كما أن تكاليف وإجراءات نقل الجثامين، تتطلب الكثير من المال والوقت.

وقال حسن كربادوإمام مسجد بمرسيليا،أن كل من يريد نقل جثمان يتصل بالجمعية التي ينشط فيها وهي من تتكفل بذلك.

وأضاف أن الجمعية من تقوم بالإجراءات في البلدية والقنصلية وأيضا الإجراءات الشرعية كالغسل والتكفين، ونذلك الدفن سواء بفرنسا أوالجزائر.

من جهته صرح فؤاد رئيس جمعية نور الاسلام بمرسيليا أن هناك 12 جمعية تنشط في هذا المجال وتتكفل بجثامين الجالية .