هكذا يتم وصف وبيع المواد والأدوية المؤثرة عقليا للمرضى

حدد مرسوم تنفيذي، صدر بالجريدة الرسمية، كيفية المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

أكد المرسوم الخاص بالمواد ذات الخصائص المؤثرة عقليا انه لا يمكن وصفها إلا من طرف الأطباء.

حيث يجب أن تحرر، وصفة المواد والأدوية في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة: أبيض وأصفر ووردي.

وتسّلم النسختان ذواتا اللونين الأبيض والأصفر للمريض.

ويجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين، وتحّدد المدة القصوى للوصف بثلاثة أشهر.

كما يجب أن يحرر وصف هذه للحاجة المستعجلة في الوسط الاستشفائي العمومي او الخاص، على سند طلب أسبوعي في نسختين بيضاء ووردية، ومع احترام تخصيص المنتوج.

ويرفق سند الطلب بكشف اسمي للمنتوج ذي الخصائص المؤثرة عقليا .

ويجب أن تتضمن الوصفة المذكورة الرقم التسلسلة، تعيين الهيكل أو المؤسسة العمومية أو الخاصة للصحة للطبيب الواصف، تعيين الطبيب الواصف بطابعه وإمضائه ورقم تسجيله في مجلس أخلاقيات الطب.

ويجب تعيين المريض من الجنس واللقب والاسم والسن والعنوان، وعند الاقتضاء، القامة والوزن.

كما يجب ذكر التسمية الدولية المشتركة أو، عند الاقتضاء، اسم تخص المنتوج، الجرعة والمقدار وشكل المنتوج، مدة العلاج بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

ويجب على كل طبيب واصف، تسجيل وصفاته الطبية في سجل يفتح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه مدير الصحة والسكان للولاية، بالنسبة للأطباء الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة، ومدير مؤسسة الصحة بالــنسبة للأطباء الـذيـن يمارسون في المؤسسات العمومية للصحة. ويحفظ السجل لمدة خمس سنوات.

ويجب أن يتوّلى وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي الأمراض العقلية في والوصف المـحدود، طبيب متخص في المؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها.

وتحدد المدة القصوى لوصف المواد والأدوية بشهر واحد.

ويجب ان يتضمن سجل وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى المــؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة للصحة، تعيين المؤسسة، تعيين الطبيب الواصف، تعيين المريض، الجنس واللقب والاسم والسن ورقم الدخول والعنوان، الهوية، بالنسبة للفحوص غير الاستشفائية.

ويقوم الأطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية بمراقبة دورية وفجائية.

وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، يقوم الأطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير ويرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا.

وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.

ويتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد.

ويشترط فيه تقديم، وجوبا، نسختي الوصـفة البيضاء والصفراء.

وعندما يصرف العلاج الكامل : في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة، تسّلم النسخة الصفراء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة البيضاء، في الصيدلية، تسلم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة، ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء.

وفي إطار الدفع من طرف الغير، تسلم النسخة البيضاء لصناديق الضمان الاجتماعي ونسـخة للمريض، ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء.

وعندما يصرف العلاج جزئيا، في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة، ترجع النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة.

ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة الصفراء، في الصيــدلــيــة، تسّلــم الــنسخـة الـبـيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بنسخة. ويحتفظ الصيدلي الأول الذي صرف الدواء بالنسخة الصفراء.

وفي إطار الدفع من طرف الغير، تسّلم النسخة البيضاء للمريض ونسخة لصناديق الضمان الاجتماعي ونسخة أخرى يحتفظ بها الصيدلي.

وحسب المادة 27، يجب أن لا تتجاوز مدة صـــلاحية الوصفة المتضمنة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، 3 أشهر.

وتكون الكمية المصروفة كالآتي :

كمية ثلاثة 3 أشهر في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الأول من الوصف،

كمية شهرين ي حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثاني الذي يلي الوصف.

كمية شهر في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثالث الذي يلي الوصف.

ويكتب وجوبا تاريخ الصرف على الوصفة.

ويختص بصرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي، الصيدلي الاستشفائي للمؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها.

وتحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المـحدود، بموجب قرار

من الوزير المكّلف بالصحة.

ويتم تبادل أو نقل المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بين مؤسسات الصحة وبين الصيدليات، بموجب وثيقة تنازل تبين طبيعة وكمية المواد المتبادلة أو المنقولة .

وتبّلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجنة الولائية أدناه المختصة إقليميا.

وعندما يتم تبادل أو نقل الكميات بين مؤسسات الصحة وبين صيدليات موجودة في ولايات مختلفة، تبّلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجان الولائية المختصة إقليميا التي تتولى إعلام اللجنة الوطنية.

وزيادة على الجرد السنوي، يتم جرد المخزون المادي للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا كل 3 أشهر.

ويتم الجرد تحت مسؤولية الصيدلي، ويجب أن يتم ارسال نسخــة مــن الجرد إلى الـلـجــنــة الولائــيــة المخـتصة إقـلـيـمـيا.

ويجب على الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة، أن يبّلغوا ويبرروا وجوبا، الفوارق التي تمت معاينتها لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا.