هكذا يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة

تضمن العدد الآخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيدي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

ووفقا للمادة 6 من نص هذا المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فإن السيارة المستعملة المستوردة يجب أن تكون مستوفية للشروط النالية:

1– أن في حالة جيدة للسير.

2– ألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة.

3– أن تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.

وأشارت نفس المادة، إلى أنه في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجـم، فإنه يجــب إعـادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضـاء، يــتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.

كما يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.