هكذا يحسب معدل التقويم المستمر للغة الإنجليزية في الطور الابتدائي

افرجت وزارة التربية الوطني على المنشور الوزارة الخاص بالتقويم البيداغوجي الخاص بالسنة الدراسة 2022/2023.

وجاء في المنشور الذي تجوز النهار اون لاين عليه على طريقة حساب معدل التقويم المستمر الخاص باللغة الانجليزية في الطور الابتدائي حيث يتم احتساب التعبير الشفهي + علامة المنطوق+ علامة القراءة الكل مقسوم على 3.

اما بالنسبة لاحتساب معدل التقويم المستمر المواد اللغوية المتمثلة في اللغة العربية ،اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية ،واللغة الامازيغية فيتم احتساب علامة القراءة +علامة فهم المنطوق+علامة التعبير الشفهي+علامة المحفوظات+علامة الاملاء الكل مقسوم على 5.

ويكون تقويم تلاميذ الاولى ابتدائي في الفصل الاول على شكل ملاحظات وصفية نوعيو حول تعلماتهم ومستوى الكفاءات لديهم.

وتدون هذه الملاحظات في الخانة الخاصة بهم في كشف العلاقات،وكذا على دفتر التقويم البيداغوجي دون منح علامات عادية،اما في الفصل الثاني و الثالث يكون التقويم بواسطة الاختبارات التي تنظيم في نهاية الفصل.