هكذا يحضر التلاميذ أنفسهم لامتحان البكالوريا !!!

يلجأ العديد من التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا على الإستنجاد بالجامعيين من أجل مساعدتهم على المراجعة للامتحان .

وقالت مهى معيوف ، وهي مكونة للمقلبلين على شهادة البكالوريا أنها قامت بتكوين التلاميذ بسبب تجربتها الناجحة.

و قامت نهى بتقديم نصائح لتلاميذ البكالوريا، من أجل أن يستفيدوا من تجربتها على حد قولها.

وأضافت نهى، أنها من خلال التجربة التي مرت بها، لاحظت أن هناك عدة أخطاء مر بها الطلبة خاصة خلال الشهر الأخير قبل إجتيازهم الامتحان.

وأوضحت نهى خلال استضافتها في قناة “النهار”، أنه من بين الأخطاء الشائعة التي لا حظتها أنه في هذه الفترة

أن نسبة خوف التلاميذ وضعطهم تزداد من هذا الامتحان بالرغم من أنه امتحان عادي كباقي الامتحانات.

وقالت أنها عندما قامت بهذه المبادرة فكرت بنقطتين هما، الطريقة التي يعتمدها التلاميذ للمراجعة لامتحان البكالوريا.

أما النقطة الثانية فهي التكلم عن الجانب النفسي، الذي يعتبر مهم جدا بالنسبة للتلاميذ.

وأكدت نهى، بما ان الامتحان يجتاز بعد الشهر الكريم فإن افضل وقت للمراجعة هو بعد السحور

لان التلاميذ يكونوا في كامل طاقتهم وحيوتهم، كما أنهم يمتلكون خلال هذا الوقت قدرة كبيرة على الاستيعاب.