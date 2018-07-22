هكذا يخاطر شباب ميلة بحياتهم بالسباحة وسط البرك

المجتمع
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هكذا يخاطر شباب ميلة بحياتهم بالسباحة وسط البرك صورة مركبة
بقلم أحمد مراح

يخاطر العديد من شباب ولاية ميلة بحياتهم بحثا عن أمكان للراحة والإستجمام في عز الصيف ،وهذا بالتوجه للبرك المائية قصد السباحة.

أين يلجأ الكثير منهم الى أماكن منعزلة كمصبات للمياه ومجمعات مائية تكثر فيها القاذورات كل هذا وسط غياب تام للمراقبة.

وصرح البعض ممن إلتقت بهم “النهار”على أن غياب أماكن للترفيه بولاية ميلة جعل هذه الأماكن الخطرة ملاذهم الوحيد.

وطلب البعض من السلطات المحلية،تهئية المكان مع الإسراع في فتح فضاءات جديدة تكون متنفسهم خلال الصيف مستقبلا.

https://www.youtube.com/watch?v=_wZwPYcIjuQ


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