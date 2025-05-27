هكذا يستفيد سائق سيارة الأجرة من ” فيات دوبلو”

أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، علي أيت الحسين. أن هذه الدفعة الأولى والتي تتضمن 50 سيارة من نوع “دوبلو” ستوجه لتعزيز النقل بسيارات الأجرة. على مستوى المطارات ومحطات النقل البري والموانئ.

ويتعين على السائقين الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية الموقّعة في 27 أفريل الماضي التقرب من فروع النقابة. حسب الأمين العام الذي لفت إلى التحضير إلى اتفاقية مع بنك التنمية المحلية تسمح بالاستفادة. من قرض لفائدة السائقين لتسديد ثمن السيارة بصيغة الصيرفة الاسلامية.

هذا و تم، اليوم الثلاثاء، تسليم أول دفعة من سيارات علامة “فيات” المصنعة محليا لفائدة سائقي الأجرة. تجسيدا للاتفاقية الممضاة بين النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة وشركة “ستيلانتيس الجزائر” التي تقضي بتزويدهم بـ 50 مركبة من العلامة الايطالية شهريا.

وجرت مراسم التسليم تحت إشراف وزير النقل، السعيد سعيود. بحضور مسؤولي شركة “ستيلانتيس الجزائر” والنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائيين.