هكذا يقضي أهل غزة عيد الأضحى وسط الحرب

أدى أهالي قطاع غزة صلاة العيد، اليوم الأحد، قرب أنقاض المساجد المدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء.

وحسب موقع مجلة القدس العربي، فإنه وبفعل الحرب والحصار، لن يتمكن غالبية السكان من ذبح الأضاحي.

وحرص نشطاء في بعض المصليات على توزيع الهدايا للأطفال لإدخال الفرحة عليهم.

وحرص بعض الآباء مع أبنائهم على ارتداء ملابس جديدة لإبقاء هذه المناسبة حاضرة رغم الأسى.

وحرم أهالي قطاع غزة من أداء الحج وكذلك حرموا من الأضاحي ولا يزالون يواجهون القتل والتدمير اليومي.

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1802204937960525964