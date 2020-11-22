هكذا يقضي بن سبعيني وقته بعد إصابته بفيروس كورونا

تعامل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بشكل إيجابي بعد إكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وإعلان الخبر بصفة رسمية في الساعات الماضية.

وقام لاعب بوروسيا مونشندغلاباخ، بملىء وقت فراغه باللعب في “بلايستاين 5” والذي أرسل له تزامنا مع دخوله حجرا إجباريا.

ونشر الظهير الأيسر، صورة له على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وهو يحمل لعبته الجديدة وكله فرح وسرور.

ولم يتأثر مُحارب الصحراء، كثيرا بـ”كوفيد 19″، ويُفترض أن يخضع لفحص جديد نهاية الأسبوع الجاري، لمعرفة تطورات وضعه الصحي.

وظهر إبن قسنطينة في خرجته الأخيرة، بمعنويات مُرتفعة، وذلك رغم أنه سيُضيع مُبارتين على أقل تقدير في الفترة القادمة.

وكان غلادباخ، قد أعلن يوم أمس السبت، عن إستحالة مُشاركة لاعبه في مُباريات هذا الأسبوع ما بين البوندسليغا ورابطة الأبطال الأوروبية.