هكذا يقضي ماندي وقته بعد إنتشار كورونا في إسبانيا

تعامل الدولي الجزائري عيسى ماندي، بكل هدوء مع حالة الطوارىء التي تعيشها إسبانيا، بسبب إنتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

مُدافع المنتخب الوطني طالب من مُتابعيه، الإلتزام بجميع التعليمات التي منحها الأخصائيون، من أجل تفادي توسع بؤرة الوباء بشكل أكبر.

وغرّد لاعب نادي ريال بيتيس على حسابه الرسمي في تويتر قائلا :”علينا الإلتزام بالتعليمات، لنوقف معا هذا الوباء”.

وأضاف :”علينا أن نكون مُتضامنين، ونبقى على مقربة من أسرنا”.

وأوضح خريج مدرسة رامس في نهاية المطاف، بأنه يستغل فترة التوقف الحالية من أجل العمل من الناحية البدنية داخل منزله.