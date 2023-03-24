هكذا يكون الطبق الصحّي المناسب خلال رمضان

يتبّع الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان عادات غذائية خاطئة، تتعلق بتغيير كمية ومواعيد الطبق والطعام التى يتم تناولها. مما يتسبب في مشاكل صحية مختلفة.

وتقول الدكتورة ربى الكحيل أخصائية التغذية أن الصائم يحقق العديد من المنافع الصحية خلال شهر رمضان إذا اتبع نظاما غذائيا صحيحا مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي. تخفيظ نسبة الكولستيرول السّيء. تحسين صحة الجهاز الهضمي. وتقليل الوزن وكبح الشهية.

وأضافت بأن الطبق الذي يتناوله الصائم بعد ساعات الصيام الطويلة يجب أن يكون صحيا. حتى يضمن للصائم نظاما غذائيا سليما. يوفر الطاقة اللازمة للجسم ويحافظ على سلامته. مشيرة إلى أنه يجب اتباع “مبدأ الطبق الواحد” في نظامنا الغذائي خلال شهر رمضان يوفر كل احتياجاتنا. وذلك باختيار طبق بحجم وسط ونقسمه نصفين، حيث يكون النصف الأول للخضار. والنصف الثاني للنشويات والبروتينات والدجاج والسمك واللحم. ونفس الأمر نطبقه أيضا بالنسبة لطبق السّحور، مع تجنب أكل الحلويات بشكل يومي. واستبدالها بالفواكه لأنها تعوّضنا بالفيتامينات والمعادن.

وقال الدكتورة ربى: “يجب أن نتذكر دائما بأن دور الأكل يتمثل في منحنا الطاقة والقوة حتى نقوم بأعمالنا ومهامنا بشكل جيد. وإذا شعرنا بعد الأكل بالتعب والخمول ومشاكل هضمية مثل الحموضة، أو الانتفاخ والصداع أو نعاس، فهذا يؤكد بأن الأكل الذي تناولناه ليس صحيّا.

وشدّدت أخصائية التغذية على ضرورة إتباع التوصيات البسيطة التي أصبحت معروفة لدى الصائمين بشكل واسع. مثل الإفطار على التمر والماء، لتعوض نقص السكريات والأملاح المعدنية خلال فترة الصيام. ثم إنتظار فاصل زمني قبل تناول الفطور، لأنها عادات غذائية مفيدة وصحية، تساعد الصائم على تجهيز المعدة لعمليات هضم سلسة بدون حدوث التخمة أو الكسل. وبالتالي يجب عدم تناول الطعام دفعة واحدة. والتدرج في تناول الطعام حتى لا نربك الجهاز الهضمي. ونقلل من حالات الإصابة بالتخمة وعسر الهضم.

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