هكذا يمكنكم التغيير إلى أنترنت الألياف البصرية

أكدت مؤسسة اتصالات الجزائر، أن بإمكان زبائنها التغيير إلى أنترنت الألياف البصرية، بكل سهولة.

وحسب بيان للمؤسسة، ما على الراغبين في التغيير إلى أنترنت الألياف البصرية، سوى إكتشاف أهلية خطهم للفيبر وإرسال طلب الإشتراك في Idoom Fibre.

ويتم إرسال طلب الإشتراك عبر الرابط التالي:

https://www.algerietelecom.dz/ar/migration

وفي نفس السياق، نوهت اتصالات الجزائر أن هذا الرابط لا يخص الزبائن المشتركين حاليًا في Idoom Fibre ولا يتضمن بياناتهم.