هكذا يمكنك حرمان متابعيك من مشاهدة صورك الخاصة على “انستغرام”

نظرا للمشاكل التي يواجهها مستخدمي تطبيق الصور “انستغرام” في رؤية عدد من متابعيهم صورهم الخاصة التي لا يرغبون في رؤيتهم لها .

قدم موقع “ماك يوز أوف” التقني المتخصص، الكيفية التي يمكن عن طريقها إزالة عدد من المتابعين

من رؤية مشاركتك وصورك الخاصة على “انستغرام” وهذا خاصة لنظام أندرويد.

ومن أجل إزالة المتابعين على “انستغرام” يجب اتباع الخطوات التالية:

الضغط على صورة الملف الشخصي في القائمة أسفل الشاشة.

الضغط على ايقونة المتابعين في الجزء الأعلى من الشاشة.

البحث في قائمة المتابعين الخاصة بك عن الشخص الذي ترغب في إزالته.

الضغط على النقاط الثلاث الموجودة بجوار زر المتابعة عند أي شخص ترغب في إزالته من قائمة المتابعين على “انستغرام”.

ستظهر لك نافذة منبتقة وبعد يجب الضغط على خيار لإزالة المتابع من قائمة المتابعين الخاصة بك على “انستغرام”.

ملاحظة :

لن يلتق المتابعون إشعارات بانهم لم يعودوا يتابعوك، لكنهم لم يتمكنوا من رؤية صورك الخاصة لكن يمكنهم مشاهدتها في حالة دخولهم إلى ملفك الشخصي على انستغرام بصورة مباشرة.

ومن أجل حرمان أحد المتابعين من مشاهدة أي صورة خاصة بك تحتاج إلى الضغط على إيقونة الحظر بدلا من أيقونة إزالة على “انستغرام”.