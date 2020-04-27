هكذا يمكن لخريجي الجامعات الجزائرية بدرجة ممتاز من الحصول على منح الدراسة بألمانيا

كشفت سفارة ألمانيا لدى الجزائر، اليوم الاثنين، منحها فرصة لخريجي الجامعات الجزائرية بدرجة ممتاز، للإلتحاق بمعاهدها.

وأشارت السفارة الألمانية، في بيان لها، أن مؤسسة DAAD، وهي أكبر منظمة تمويل في العالم للتبادل الدولي للطلاب والباحثين، تقدم منحًا دراسية للخريجين المؤهلين تأهيلًا عاليًا من الجزائر أو ليبيا أو المغرب أو تونس في مواد الدراسات الألمانية والألمانية كلغة أجنبية.

ويمكن للخريجين التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية لدورة الدراسات العليا (الماجستير) في الجامعة الألمانية الأردنية.

ودعت السفارة الألمانية الراغبين في الحصول على المنحة، والمؤهلين لذلك، زيارة موقعها او موقع DAAD، لمعرفة المزيد من التفاصيل.