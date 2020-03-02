هكذا يهاجم فيروس كورونا جسم الإنسان

إنتشر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في العديد من الدول والقارات، بعدما ظهر شهر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان بالصين.

وقتل الفيروس إلى حد الساعة، أكثر من 3000 شخص، وأصاب أكثر من 85 ألفا.

ووصل الفيروس إلى العديد من الدول العربية، على غرار الجزائر والتي تحتوي على إصابتين إلى حد الساعة، حسب وزارة الصحة.

ويقول الخبراء إن أول منفذ للاتصال بفيروس كورونا المستجد، هو الرئتان، كما قد يستهدف الكلى أيضا.

ومن بين العلامات الأكثر شيوعا التي قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا، هي مشاكل في التنفس.

ويمكن أن ينتشر فيروس كورونا، عندما يسعل المريض المصاب أو يعطس، ويرش قطرات سائلة صغيرة من أنفه أو فمه، التي قد تحتوي على الفيروس.

وحسب آخر ما إكتشفه العلماء حول هذا المرض، فيبدو أنه يهاجم مجموعتين محددتين من الخلايا في الرئتين، وفقا للبروفيسور مارك فيلدر، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة كينجستون.

وفي تصريح لسكاي “نيوز”، قال البروفيسور، إن إحدى هذه الخلايا تسمى خلية كأسية “goblet cell”، والأخرى تسمى خلية هدبية “ciliated cell”.

وتنتج الخلايا الكأسية المخاط الذي يشكل طبقة مرطبة على القناة التنفسية، وهذا أمر مهم للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الرئتين، وبالتالي الحفاظ على الصحة.

أما الخلايا الهدبية فهي خلايا لها شعيرات تتجه نحو الأعلى، ووظيفتها أن تقوم بتجريف أي مادة مؤذية عالقة في المخاط مثل البكتيريا والفيروسات والغبار.

ويقوم فيروس كورونا بإصابة هاتين المجموعتين من الخلايا، حسب ذات البروفيسور.

وأضاف فيلدر أن فيروس كورونا يصيب هذه الخلايا ويبدأ في قتلها، وتبدأ أنسجتها بالسقوط والتجمع في الرئتين، وتبدأ الرئتان في الإصابة بالانسداد، مما يعني أن المريض يصاب بالتهاب رئوي.

كما أن جهاز المناعة في الجسم، يحاول الرد لأنه يدرك أن الجسم يتعرض للهجوم، وقد يؤدي هذا إلى فرط في المناعة.

وأورد ذات المتحدث، أنه عندما يقوم جهاز المناعة بهجوم كبير يؤدي إلى إتلاف الأنسجة السليمة في الرئة، وهذا أيضا قد يجعل التنفس أكثر صعوبة.

وأضاف البروفيسور أن الفيروس لا يهاجم الرئتين فقط، بل يهاجم أيضا الكلى، مما قد يقود إلى الفشل الكلوي ولاحقا الموت.