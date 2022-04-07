هكذا يوظف الأعوان المتعاقدين وهذه هي حقوقهم وواجباتهم

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم. والعناصر المشّكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم .وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 23 رقم 22-145.مؤرخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق31 مارس سنة 2022 ،يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–308. المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007. الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم. والعناصر المشّكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

وفقا لذات المرسوم تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المـنصـوص علـيـها فـي المـــادة 45 مــن المــرســوم الــرئاسي رقم 07–308. المـــؤرخ فـي 17 رمضـان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتـعاقدين. وحقوقهم وواجباتـهم والعناصـر المـشـكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

واضاف المرسوم انه يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه في هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي. الموافق لمناصب الشغل المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها.

ويعاد تصنيف العون المتعاقد في الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل نفس الصنف وعدد سنوات الخبرة المهنية. التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. و يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022.

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