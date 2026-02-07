هكذا علّق رئيس الجمهورية حول شروط وزير الداخلية الفرنسي لزيارة الجزائر
بقلم م. فيصل
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تحية لرئيسة جمعية فرنسا- الجزائر سيغولان روايال التي زارت الجزائر مؤخرا على شجاعتها وصراحتها.
وخلال اللقاء الإعلامي الدوري قال رئيس الجمهورية: “أوجه كل التحية للسيدة سيغولان روايال التي زارت الجزائر مؤخرا على شجاعتها وصراحتها”.
وقال رئيس الجمهورية حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا: أن الشروط التي طرحها وزير الداخلية الفرنسي بخصوص زيارته للجزائر تهمه هو ولا تهمنا.
وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا: من يريد أن يقزّم الجزائر أو يحاول إهانتها “مازال ما ولداتوش أمه”.
رابط دائم : https://nhar.tv/75thy