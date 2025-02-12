هكذا يتم استرجاع الرقم السري الخاص بـ Eccp

نشرت مؤسسة “بريد الجزائر”، اليوم الأربعاء، بيانا هاما حول كيفية استرجاع الرقم السري الخاص بـ Eccp.

ونشر “بريد الجزائر”، مقطع فيديو عبر صفحة المؤسسة على فيسبوك، يوضح الخطوات الواجب اتباعها لاسترجاع الرقم السري الخاص بـ Eccp.

ولاسترجاع كلمة السر، يجب اختيار تسجيل الدخول أو فتح حساب Eccp.

وفي خطوة أخرى، عليك الضغط على (نسيت كلمة السر) ثم اكتب حسابك الجاري من دون مفتاح.

وبعدها، اكتب آخر 4 أرقام للبطاقة الذهبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، مع إدخال رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة. ثم قم بالتصديق، وبعدها اكتب رمز التأكيد المرسل عبر رسالة قصيرة على الهاتف sms.

وفي الأخير، يإمكانك إدخال كلمة السر الجديدة وتأكيدها ثم الضغط على كلمة إعادة الضبط، وبهذا تم تحديث كلمة السر.