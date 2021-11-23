هكذا يستفيد عمال الولايات الجنوبية الجديدة من العطل الإضافية
وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. وصدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضمن العطل الإضافية الممنوحة للموظفين العاملين في الجنوب.
ووفق ذات المرسوم يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات أدرار، وتامنغست، تندوف، إيليزي، بشار، ورڨلة، غرداية، الأغواط، الوادي، تيميمون. بالإضافة إلى برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة من عطلة إضافية قدرها 20 يوما كاملا،زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة.
كما ينص ذات المرسوم التنفيذي على إستفادة الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة، والبيض، والجلفة، وبسكرة، وأولاد جلال، من عطلة إضافية قدرها 10 أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة.
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وزير الداخلية: ترقية المقاطعات الإدارية إلى ولايات يهدف لإنعاش الاقتصاد وتقريب الادارة من المواطن
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن ترقية المقاطعة الإدارية للمغير يأتي في إطار استراتيجية الدولة التي من شانها إنعاش الاقتصاد الوطني وتقريب الإدارة من المواطن.
وأضاف كمال بلجود خلال اشرافه على تنصيب عيسى عيساني بصفته واليا لولاية المغير أن ترقية الولايات العشر الجديدة يأتي في إطار لتوفير مناخ ملاءم للأعمال وكذا فرض وجود الدولة عبر كامل اقليمها.
كما يهدف ايضا إلى تشجيع آليات الاستثمار للعمل والانتاج وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
واكد بلجود أن الحكومة وباشراف الوزير الأول تعمل على أن يكون التقسيم الإدارية الجديد ترجمة لتقريب الادارة من المواطن ووجود الدولة وتمثيلها عبر كامل اقليمها.
فالمقاربة تقوم على اساس علمي ومنهجي حسب بلجود، وتهدف أيضا إلى وتحسين حوكمة الاقتصاد واشباع حاجيات المواطنين
وأضاغف ذات المتحثدث أن ولاية المغير تتبوؤ مؤقع استراتيجي من خلال تنوع النشاط الاقتصادي
وبلغ وزير الداخلية تحيات تحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول لسكان ولاية المغير ، كما عبر عن اعتزازه بزيارة الولاية حاضنة المقاومين والمجاهدين خلال الثورة والمقاومات.
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