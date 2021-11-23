هكذا يستفيد عمال الولايات الجنوبية الجديدة من العطل الإضافية

وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. وصدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضمن العطل الإضافية الممنوحة للموظفين العاملين في الجنوب.

ووفق ذات المرسوم يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات أدرار، وتامنغست، تندوف، إيليزي، بشار، ورڨلة، غرداية، الأغواط، الوادي، تيميمون. بالإضافة إلى برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة من عطلة إضافية قدرها 20 يوما كاملا،زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة.

كما ينص ذات المرسوم التنفيذي على إستفادة الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة، والبيض، والجلفة، وبسكرة، وأولاد جلال، من عطلة إضافية قدرها 10 أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة.

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