هكذا احتفلت شرطة عنابة بعيدها

نظمت مصالح أمن ولاية عنابة، صبيحة اليوم، حفل على شرف منتسبي الأمن الوطني وذلك في إطار الإحتفال بالذكرى الـ 63 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وجرت مراسم الإحتفالات بمدرسة الشرطة الهادي خذيري عنابة بحضور والي ولاية عنابة ، ممثلي السلطات المدنية ، العسكرية ، القضائية ، الأسرة الثورية منتسبي الأمن الوطني.

وبالمناسبة تم تقليد الرتب لقوات الشرطة الذين استفادوا من الترقية إلى رتب أعلى مع تكريم قوات الشرطة المحالين على التقاعد، تكريم الرياضيين.

ليختتم الحفل بتكريم رئيس مكتب جمعية متقاعدي الأمن الوطني بولاية عنابة “متقاعد الشرطة “”بوراس حسين” و ” متقاعد الشرطة مجاهد” بن عيش صالح، نظير المجهودات المبذولة في خدمة الوطن والمواطن.