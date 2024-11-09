هكذا يتم التصريح بالعملة الصعبة لدى الجمارك إلكترونيا 

أطلقت الجمارك الجزائرية مؤخرا منصة رقمية ALCES، والتي تسمح بتنفيذ إجراءات معينة عبر الإنترنت.

وتقدم هذه المنصة للمسافرين العديد من الخدمات، بما في ذلك إعلان العملة والاشتراك في عنوان المرور الجمركي (TPD).

والهدف من هذه المنصة تسهيل عمليات السفر إلى الجزائر، وجعلها خاصة أسرع وأبسط خلال فترات الذروة.

ويجب التصريح بالعملة الصعبة بمبالغ 1000 يورو أوأكثر، وذلك بموجب التشريع الجزائري.

كما ان TPD، مخصص للمسافرين العابرين بمركباتهم، مما يسمح لهم بتبسيط عبورهم الحدودي.

بهذه الطريقة يتم الدخول والتسجيل في المنصة

يجب على المسافرين الدخول إلى الموقع الإلكتروني alces.douane.gov.dz وإنشاء حساب.

وعند التسجيل، سيكون بمقدورهم الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، منها إعلان العملة وTPD، وبالتالي تسهيل مرورهم عبر الجمارك.

المنصة توفر على المسافرين هذه المميزات

الإعلان عبر الأنترنت يسمح للمسافرين بإعداد الإجراءات الجمركية قبل وصولهم إلى نقاط التفتيش ما بوفر عليهم وقت الإنتظار وكذا تسهيل المرور أمام الجمارك.

كما تعتبر هذه المنصة مفيدة للمسافرين المحملين بأمتعة كبيرة الحجم أو أولئك الذين يسافرون بالسيارة.

وتقوم هذه المنصة بتوجيه المستخدمين خلال العملية للتأكد من اكتمال المستندات والبيانات واستيفائها للمتطلبات.