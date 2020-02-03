هلاك أربعينية تحت عجلات شاحنة في سكيكدة

لقيت، صباح اليوم الإثنين، سيدة في العقد الرابع من العمر،حتفها، تحت عجلات شاحنة من الوزن الثقيل بوسط مدينة رمضان جمال في سكيكدة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية المسماة “ف، س”، والبالغة من العمر 40 سنة، كانت تحاول قطع الطريق على مستوى المحول الواقع قرب السكة الحديدية وسط مدينة رمضان جمال.

لتدهسها شاحنة من الوزن الثقيل، وترديها قتيلة بعين المكان.

هذا وقد تدخل عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية، لنقل الجثة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمدينة.

فيما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا، تحقيقا، لتحديد ملابسات هذا الحادث الذي أثار حفيظة السكان الذين كانوا بالمكان.

وكان سكان المدينة، قد طالبوا بإيجاد حل لمشكلة عبور شاحنات الوزن الثقيل بأنواعها وسط المدينة وفي كل الأوقات، وهو ما يشكل خطرا دائما على المارة بالشارع الرئيسي.