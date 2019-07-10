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هلاك أربعيني في حادث سير بتيارت

أخبار الجزائر
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هلاك أربعيني في حادث سير بتيارت
بقلم حكيم ش

لقي ليلة أمس الثلاثاء، شخص حتفه إثر حادث سير وقع بولاية تيارت، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء .

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة مهدية في حدود الساعة23:32 ليلا، من أجل حادث مرور
الذي وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01 في جزئه الرابط بين بلديتي مهدية و عماري، يضيف المصدر ذاته .
الحادث تمثل في إنحراف ثم إنقلاب سيارة من نوع بيجو 207، أسفر عن وفاة شخص “42 سنة” في عين المكان .
تم نقل الضحية من قبل أعوان الحماية إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بو ضياف بدائرة مهدية.


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