هلاك أربعيني في حادث سير بتيارت

لقي ليلة أمس الثلاثاء، شخص حتفه إثر حادث سير وقع بولاية تيارت، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء .

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة مهدية في حدود الساعة23:32 ليلا، من أجل حادث مرور

الذي وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01 في جزئه الرابط بين بلديتي مهدية و عماري، يضيف المصدر ذاته .

الحادث تمثل في إنحراف ثم إنقلاب سيارة من نوع بيجو 207، أسفر عن وفاة شخص “42 سنة” في عين المكان .

تم نقل الضحية من قبل أعوان الحماية إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بو ضياف بدائرة مهدية.