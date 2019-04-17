هلاك إمرأة دهسا بخنشلة

لقيت اليوم الأربعاء، إمرأة في الستينيات من العمر مصرعها دهسا بسيارة، في خنشلة، حسبما أورده بيان الحماية المدنية.

وحسب ذات البيان، فإن الضحية المسماة “خ-ج”، كانت هائمة أن تقطع الطريق “طريق عين البيضاء” قبل أن تصدمها السيارة .

حالة الدهس خلف للضحية إصابات بليغة على مستوى الرأس لم تستطع تحملها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في عين المكان.

الحماية المدنية سجلت تدخلها، بتقديم الاسعفات الأولية للضحية في عين المكان ونقلها على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات

أحمد بن بلة لذات الولاية، لكن تبين بعد المعاينة الطبية أن الضحية فارقت الحياة.