هلاك إمرأة وإصابة شخصين آخرين في حادث مرور بسعيدة 

لقيت إمرأة مصرعها وأصيب شخصين آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انحراف وانقلاب سيارة بسعيدة.

وهذا حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث قد وقع مساء أمس السبت ببلدية سيدي أحمد بين ولايتي سعيدة وبشار.

حيث أدى الى هلاك امرأة بعين المكان، وإصابة طفلة و سائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة.

و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين، اللذين يبلغان من العمر 13 و 31 سنة.

و تم نقلهما على الفور إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية عين الحجر، فيما تم نقل جثة الضحية 61 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “أحمد مدغري”.