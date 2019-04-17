هلاك إمرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادث مرور بميلة

خلف حادث مرور إثرإصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 79 عبر إقليم بلدية عين التين جنوب ميلة

هلاك إمرأة “62 سنة” وإصابة 3 أشخاص آخرين،وفق ما كشف عنه بيان اليوم الأحد للمديرية المحلية للحماية المدنية للولاية.

وإستنادا لذات المصالح فإن الحادث وقع ليل أمس الثلاثاء،حيث سجل عناصر وحدة الحماية المدنية المتدخلة وفاة عجوز بعين المكان.

أما بقية الضحايا فتعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، وتم تحويلهم على إثرها إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى ميلة .

وقد تمثلت الخسائر المادية في تحطم كلي للمقدمة والجهة اليمنى للسيارة الأولى، حسب ذات المصدر .

وكذا تحطم كلي للمقدمة والباب الأمامي الأيسر للسيارة الثانية، في حين الجهات الأمنية المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.