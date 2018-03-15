هلاك إمرأة وإصابة 3 أشخاص في حادث مرور بتبسة

لقيت إمراة حتفها وأصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ظهر اليوم الخميس في حادث مرور وقع بالشريعة ولاية تبسة.
وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 14سا:20 على مستوى الطريق الإجتنابي الضلعة.
وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين من نوع رونو كليو بسيارة سيارة أجرة وسقوط هذه الأخيرة في واد.
وأسفر عن إصابة 4 أشخاص أعمارهم مابين 50 و60 سنة، 3منهم إصابات متفاوتة، فيما توفيت إمرأة 52 سنة .
تم إسعاف المصابين، وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة، بينما نقلت الضحية مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.
من جهتها، فتحت المصالح الأمنية، المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث.
التعليقات (0)