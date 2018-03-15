هلاك إمرأة وإصابة 3 أشخاص في حادث مرور بتبسة

لقيت إمراة حتفها وأصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ظهر اليوم الخميس في حادث مرور وقع بالشريعة ولاية تبسة.

وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 14سا:20 على مستوى الطريق الإجتنابي الضلعة.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين من نوع رونو كليو بسيارة سيارة أجرة وسقوط هذه الأخيرة في واد.

وأسفر عن إصابة 4 أشخاص أعمارهم مابين 50 و60 سنة، 3منهم إصابات متفاوتة، فيما توفيت إمرأة 52 سنة .

تم إسعاف المصابين، وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة، بينما نقلت الضحية مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية، المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث.