هلاك إمرأتين وإصابة 3 آخرين بجروح في حادث مرور خطير بسطيف

تدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية بعين ولمان في سطيف، صبيحة اليوم الثلاثاء، لأجل حادث مرور خطير، خلف وفاة امرأتين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تبلغ الضحيتين من العمر 32 سنة و57 سنة، حيث لفظتا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى متأثرتين بالإصابات الخطيرة التي لحقت بهما.

كما خلف هذا الحادث، إصابة 3 أشخاص آخرين “امرأتين ورجل”، بجروح متفاوتة الخطورة.

وتمثل الحادث، في اصطدام سيارتين سياحيتين، وانقلاب الأولى، على مستوى محول الوزن الثقيل للطريق الوطني رقم 28 شرق مدينة عين ولمان.

وخلف الحادث، تحطم السيارتين كليا.

وتكفلت الفرق المتدخلة بإسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.