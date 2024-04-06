 هلاك امرأة إثر سقوطها من الطابق الخامس بوهران

لقيت امرأة حتفها إثر سقوطها من الطابق الخامس لعمارة بحي 2100 مسكن بلدية و دائرة بئر الجير بولاية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 11سا14د من أجل حادث سقوط شخص من الطابق الخامس لعمارة بحي 2100 مسكن بلدية و دائرة بئر الجير.

وخلف الحادث، وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 70 سنة تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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