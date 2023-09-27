هلاك امرأة وإصابة شخصين في حادث مرور بالأغواط

توفيت امرأة وأصيب شخصين آخرين من عائلة واحدة في حادث مرور بالطريق الوطني. رقم 01 ن/ ك 446 بلدية بن ناصر بن شهرة دائرة قصر الحيران بالأغواط.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث اصطدام سيارة بشاحنة. بالطريق الوطني رقم 01 ن/ ك 446 بلدية بن ناصر بن شهرة دائرة قصر الحيران.

وأشار المصدر أن الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 25 سنة واصابة طفلة عمرها سنتين والأب 29 سنة. تم إسعافهما ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمدينة الجديدة بليل.