هلاك امرأتان وطفلة و4 جرحى في حادث مرور ببسكرة

لقي امرأتان وطفلة حتفهن تتراوح اعمارهن بين 10 و55 سنة واصيب 4 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور ببسكرة.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 على بعد نحو 70 كلم عن عاصمة الولاية بسكرة .

ونجم عن اصطدام شاحنة نوع “سوناكرم” متجهة لولاية بسكرة بسيارة نوع “سويفت” تسير في الاتجاه المعاكس ومتجهة نحو ولاية الوادي.

هذا وقد حولت الحماية المدنية امراة متوفية ورجل بترت رجله نحو مستشفى بسكرة.

في ما وجه باقي الضحايا والجرحى لمستشفى المغير لقرب المسافة.

وتدخل عناصر الحماية المدنية لوحدة السطيل ولاية الوادي .

من جهتها عناصر الدرك الوطني فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.