هلاك تسعيني في حادث مرور خطير بجيجل

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوتياس في جيجل، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 43 ببلدية العنصر.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية لولاية جيجل على فايسبوك، تمثل الحادث، في اصطدام بين سيارتين، مخلفا وفاة شيخ يبلغ من العمر 92 سنة، لفظ انفاسه بمستشفى بشير منتوري بالميلية متأثراً بنزيف داخلي.

في حين تعاني الضحية الثانية لهذا الحادث، من جروح خفيفة على مستوى الوجه.

وعلى إثر هذا الحادث، تجدد الحماية المدنية نصائحها لمستعملي الطريق بالتقليل من السرعة وإحترام قواعد السلامة المرورية للحفاظ على أرواحهم وأرواح الأخرين.