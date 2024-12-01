هلاك ثلاثيني إثر انقلاب شاحنة بقسنطينة

لقي شخص حتفه، جراء وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بالمكان المسمى منطقة جنان بوروينة، بلدية و دائرة ابن زياد ولاية قسنطينة.

حيث تمثل الحادث المميت في انحراف و انقلاب شاحنة ذات مقطورة ، بالطريق الوطني رقم 05. بالمكان المسمى منطقة جنان بوروينة، بلدية و دائرة ابن زياد، حسب مصالح الحماية المدنية.

أين خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 34 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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