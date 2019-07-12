هلاك جزائرية دهسا بالسيارة في فرنسا

لقيت سيدة جزائرية أمس الخميس، حتفها بعد أن دهستها سيارة بمدينة مونبيليه الفرنسية، حسبما أفادت مصادر من السلطات الأمنية لهذا البلد.

وأوضح المصدر، أن مشجعا جزائريا، فقد السيطرة على سيارته أثناء الإحتفال بصعود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الافريقية ما أدى إلى دهس عائلة ومقتل سيدة.

وقال ذات المصدر لوكالة “فرانس برس”، إنّ الحادث حدث في حي ”موسون” بمدينة مونبيلييه، وأسفر عن وفاة إمرأة تبلغ من العمر 42 عاما على عين المكان،

وإصابة طفلها البالغ من العمر عام واحدا بجروح مختلفة، فيما تعرضت إبنتها البالغة من العمر 17 عاما إلى كسور متعددة في أطرافها السفلية

وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، وأشار إلى أن المشجع الجزائري رهن الإيقاف بمركز الأمن المركزي بالمدينة.