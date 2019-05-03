هلاك خمسة أطفال في حريق بالأردن

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هلاك خمسة أطفال في حريق بالأردن
بقلم حكيم ش

لقي خمسة أطفال حتفهم، إثر حريق شبّ مساء أمس الخميس في شقة سكنية بمحافظة إربد شمال الأردن.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم الجمعة، بأن طواقم الإطفاء والإسعاف التابعة لها تعاملت مع حريق شب داخل
إحدى الشقق في عمارة مكونة من خمسة طوابق بمنطقة “شارع الرشيد” مشيرة إلى أن الحادث نتج عنه وفاة 5 أطفال
وإصابة 4 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، إضافة إلى إصابة الأب وشخصين آخرين بإختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق.
و أضافت أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق ومنع إنتشاره للشقق المجاورة، فيما قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين
قبل نقلهم إلى المستشفى، حيث وصفت حالة 4 منهم بالبليغة،في حين تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.


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