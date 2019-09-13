هلاك خمسيني بصعقة كهربائية بوادي أرهيو في غليزان

أخبار الجزائر
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هلاك خمسيني بصعقة كهربائية بوادي أرهيو في غليزان
بقلم نويس عبد الجلال

لقي، صباح اليوم الجمعة، كهل في العقد الخامس من العمر، مصرعه جرّاء صعقة كهربائية تعرض لها، بوادي أرهيو في غليزان.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنّ الضحية البالغ من العمر 50سنة توفي إثر صعقة كهربائية، بمسكنه الواقع بحي الرتايمية.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الأستشفائية أحمد فرانسيس لوادي ارهيو.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة  إقليمياتحقيقا في هذا الحادث.


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