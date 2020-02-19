هلاك خمسيني في حادث مرور بأوماش في بسكرة

أخبار الجزائر
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هلاك خمسيني في حادث مرور بأوماش في بسكرة
بقلم نويس عبد الجلال

تعرّض كهل في الخمسنيات من العمر، إلى حادث مرور،  بمدخل بلدية أوماش بسكرة، أودى بحياته، حسب ما أفاد به بيان من مصالح الحماية المدنية.

وذكر البيان، أنّ الحادث الذي نجم  عن إصطدام عنيف بين شاحنة مقطورة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بين ولايتي بسكرة و الوادي.

قد أسفر عن هلاك الضحية المدعو “ع.ك” 52 سنة في عين المكان، وحسب ذات المصدر، فقد تم تحويل الجثمان إلى مصلحة الحفظ بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بشير بناصر.

فيما فتحت على إثر ذلك مصالح الدرك الوطني المؤهلة والمختصة إقليميا، تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.


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