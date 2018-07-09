هلاك “راعي غنم” بعد فيضان وادي لوعر بباتنة

تسبّب فيضان وادي لوعر ببلدية القصبات بولاية باتنة، في وفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة.

حسب ما أكده اليوم الإثنين رئيس خليّة الإعلام والإتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية، النقيب عبد المالك بوعافية .

وأوضح ذات المسؤول، أنّ جثة الضحية تم انتشالها من طرف أعوان الحماية المدنية في حدود الساعة العاشرة و50 دقيقة من ليلة الأحد إلى الإثنين.

بعد بحث دام ساعات، حيث تم تجنيد كل الإمكانيات منذ الوهلة الأولى التي تم التبليغ فيها عن الحادثة.

وكان الضحية وهو راعي غنم قد جرفته مياه الوادي بعد أن ارتفع منسوبه بفعل الأمطار الرعدية الغزيرة التي عرفتها مساء أمس دائرة رأس العيون.

بما فيها بلدية القصبات، من جهتها فتحت المصالح المختصة تحقيقا في أسباب وملابسات هذا الحادث.