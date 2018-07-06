هلاك ربة بيت تعرضت لصعقة كهربائية بعزابة في سكيكدة

تدخل زوال اليوم، عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بعزابة في سكيكدة لتحويل جثة سيدة بعد تعرضها إلى صعقة كهربائية.

الضحية تبلغ من العمر 60 سنة،لفظت أنفاسها الأخيرة بمنزلها بحي 48 مسكن،طريق جندل بمدينة عزابة متأثرة بتعرضها إلى صعقة كهربائية.

وحسب ما توفر من معلومات،فإن الضحية كانت تزوال نشاطاتها المنزلية بشكل عادي،قبل أن تتعرض إلى صعقة كهربائية في لحظة غفلة.

ما جعلها تسقط أرضا قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعين المكان.

ويتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الحثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة بأمر من الطبيب الذي تنقل وعاين الضحية.