هلاك رضيع وإصابة 4 من أفراد عائلته في حادث مرور أليم بباتنة

لقي طفل يبلغ من العمر حوالي السنتين حتفه، وأصيب والديه وشقيقيه 4 و8 سنوات بجروح، في حادث مرور أليم بباتنة.

وحسب مديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث زوال اليوم الأحد، على مستوى الطريق الولائي رقم 26 الرابط بين المعذر والشمرة، وتحديدا بإقليم بلدية بومية.

وجاء هذا الحادث، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة، وسيارة سياحية.

أين هرعت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، وقامت بإجلاء الجرحى الأربعة بالاضافة إلى سائق الشاحنة، إلى عيادة المعذر بعد اسعافهم بعين المكان.

بينما تم تحويل الطفل المتوفي، إلى مصلحة حفظ الجثث.

وتبقى الاسباب الحقيقية محل تحقيق من طرف الجهات المختصة، حسب ذات المصدر.