هلاك “روسوفور” وإصابة 20 شخصا في تسابق حافلتين بالأغواط

لقي قابض حافلة نقل حضري بأفلو في الأغواط، حتفه واصيب 20 شخصا بعد إصطدام حافلتين للنقل الحضري بوسط المدينة.

الحادث وقع حسب شهود عيان، بعد تسابق بين الحافلتين اللتين تعملان على خط كوسيدار، ضاية لڨراد .

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى المدينة، أين لفظ الضحية “ع، ط” البالغ من العمر 36 سنة أنفاسه الأخيرة هناك .

في حين تتواجد إمرأة بمصلحة العناية المركزة، هذا وفتحت مصالح أمن أفلو تحقيقا في الحادث الذي كثيرا ماتكرر مثله بالمدينة.

وأكدت جمعية حماية المستهلك أنها تعتزم تنظيم إضراب ومقاطعة وسائل النقل الحضري مطالبة الجهات الأمنية بضرورة الردع لتفادي هذه السيناريوهات.