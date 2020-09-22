هلاك زوجين بسبب شرارة كهربائية بأولاد فايت

لقي زوجان اليوم الثلاثاء حتفهما، بسبب شرارة كهربائية داخل الحمام في المنزل بحي “R H P” في أولاد فايت غربي العاصمة.

الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة و44 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث لامست الزوجة أحد الاسلاك الكهربائية وهي تستحم.

وأثناء محاولة الزوج انقاذ زوجته، لامس هو الآخر الاسلاك الكهربائية ليلقى حتفه في الحمام المنزل الذي هو قيد الإنجاز.

ويتعلق الأمر بكل من الزوج “ج.ي” البالغ من العمر 48 سنة، والزوجة “ج.ع” البالغة من العمر 41 سنة تاركين خلفهما 5 أطفال.

وقد تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجث بمستشفى بني مسوس.