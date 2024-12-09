هلاك ستيني إثر حريق داخل شقة بوهران

توفي شخص صبيحة اليوم الإثنين، على إثر نشوب حريق مهول داخل مسكن بالطابق الأول لعمارة متكونة من (ط+3) بالمكان المسمى 04 شارع سيد الشحمي عمارة 04 ، ببلدية و دائرة وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل إخماد حريق شب داخل مسكن بالطابق الأول لعمارة. متكونة من (ط+3) بالمكان المسمى 04 شارع سيد الشحمي عمارة 04 ، ببلدية و دائرة وهران.

مشيرة انه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، غير ان الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 68 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى وهران .

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