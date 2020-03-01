هلاك سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة في حادث مرور بميلة

لقيت سيدة تبلغ من العمر 54 سنة حتفها، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة في حادث مرور ببلدية سيدي مروان في ميلة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، من المديرية المحلية للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف مركبة سياحية واصطدامها بشجرة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية المتدخلة في الحادث، إصابة امرأتين كانتا على متن المركبة المنحرفة بجروح متعددة و خطيرة.

ليتم تحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ميلة، حيث توفيت إحداهما بعد دخولها إلى المصلحة.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.