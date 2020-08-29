هلاك سيدة وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بسكيكدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، المتمثلة في الوحدة الثانوية تمالوس، صبيحة اليوم السبت، لأجل حادث مرور خلف وفاة سيدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية عى فايسبوك، وقع الحادث بالمكان المسمى الطريق الوطني 85، في منطقة شطاطح ببلدية ودائرة تمالوس، بعد انحراف وإنقلاب سيارة سياحية، وسقوطها في واد.

وخلف الحادث، وفاة إمرأة في عين المكان، تبلغ من العمر 54 سنة، و6 جرحى.

ونقلت الضحية، من طرف مصالح الحماية، إلى مصلحة حفظ الجثث بتمالوس.

بينما قدمت الاسعافات الأولية للجرحى في عين المكان، وتم نقلهم من طرف اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى تمالوس.